Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Якутии за кражу золота из шахты задержали жителя Ростовской области

В Якутии за кражу золота из шахты задержали жителя Ростовской области
В Республике Саха задержали шахтера из Ростовской области. Его подозревают в незаконном обороте драгоценных металлов.

Мужчина работал на предприятии по добыче драгоценных металлов в Оймяконском районе Якутии. По версии следствия, во время смен он вместе с коллегой из Красноярского края прятал природное золото в тайник. Позже шахтеры его забрали, чтобы продать.

По дороге их остановили сотрудники ГАИ. Во время осмотра машины они обнаружили полуторакилограммовый сверток с драгоценностями на общую сумму почти 10 миллионов рублей.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов». Мужчинам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Фото: МВД
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.