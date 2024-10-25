В Якутии за кражу золота из шахты задержали жителя Ростовской области

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В Республике Саха задержали шахтера из Ростовской области. Его подозревают в незаконном обороте драгоценных металлов.Мужчина работал на предприятии по добыче драгоценных металлов в Оймяконском районе Якутии. По версии следствия, во время смен он вместе с коллегой из Красноярского края прятал природное золото в тайник. Позже шахтеры его забрали, чтобы продать.По дороге их остановили сотрудники ГАИ. Во время осмотра машины они обнаружили полуторакилограммовый сверток с драгоценностями на общую сумму почти 10 миллионов рублей.В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов». Мужчинам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.