В Таганроге 66-летний пенсионер ударил ножом знакомого

В Таганроге 66-летний мужчина ударил ножом своего знакомого. Инцидент произошел на улице Транспортной в ночь на 3 сентября.Сначала мужчины спокойно беседовали. Но спустя некоторое время между ними возникла словесная перепалка. В ходе конфликта пенсионер достал нож, ударил им своего оппонента и скрылся. Испуганные прохожие вызвали скорую помощь и правоохранителей. Пострадавшего доставили в медучреждение.Прибывшие на место росгвардейцы обследовали прилегающую территорию и задержали злоумышленника. Горожанина передали полицейским. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии РФ по Ростовской области.