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В Гуково на автомобиль упал столб

В Гуково на автомобиль упал столб
В Гуково на машину упал старый столб. Происшествие случилось 5 марта в поселке шахты «Антрацит» рядом с больницей 1-го Мая.

Кадры с места аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях. По их словам, столбу несколько десятков лет, и его давно пора демонтировать.

- Такие старые столбы от ветра часто падают, а в этот раз помогли, - написали в комментариях.

От удара столб буквально вырвало из земли. У иномарки разбилось лобовое стекло, на крыше и капоте остались следы от тяжелого удара - огромные вмятины. Если машину смогут восстановить, это обойдется автовладельцу в копеечку.

Сам водитель остался жив, но о его состоянии пока ничего не известно.

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