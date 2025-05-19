В ДТП в Ростовской области пострадал 66-летний автомобилист
В Волгодонске в результате аварии пострадал 66-летний мужчина. ДТП случилось 18 мая около 22:30 на улице Железнодорожной, возле дома № 60.
По предварительным данным, водитель «Лады 217130» при повороте на нерегулируемом перекрестке не пропустил «Ладу 212140», которая двигалась прямо. Столкновения избежать не удалось.
Водитель «Лады 217130» получил травмы. По данным ГАИ Ростовской области, второй участник ДТП скрылся с места аварии, бросив авто.