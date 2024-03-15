В Батайске 21-летний водитель «Лады» пострадал в аварии

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Батайске 21-летний парень пострадал в ДТП. Авария произошла 13 марта около 22:30.В тот вечер 41-летний мужчина за рулем «Рено Логана» ехал по улице Московской. В районе дома № 188 на перекрестке он не уступил дорогу «Ладе Гранте», которая двигалась по Луначарского. Избежать столкновения не удалось. Французская легковушка на полном ходу врезалась в ВАЗ под управлением 21-летнего водителя.По информации УГИБДД по Ростовской области, парень из «Лады» получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу.