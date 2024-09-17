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В Донецке Ростовской области из-за крупного ландшафтного пожара отключили электричество

В Донецке Ростовской области из-за крупного ландшафтного пожара отключили электричество
В Донецке Ростовской области произошёл серьёзный пожар, из-за которого без света остались центральные улицы города и садовое товарищество «Союз».

По информации «Донэнерго», без электричества остались более десяти улиц. Причиной отключения стал пожар, который начался около 11 часов 17 сентября на улице Тракторной.

Огонь быстро распространился из-за сухой травы, заняв площадь 800 квадратных метров. Из-за густого чёрного дыма пришлось перекрыть движение транспорта на нескольких улицах.

На место происшествия были направлены 12 сотрудников МЧС и три пожарные машины.
Фото: соцсети
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