В центре Таганрога неизвестные сожгли два автомобиля

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В центре Таганрога сгорели два автомобиля. Происшествие случилось 19 ноября около 03:30.Глубокой ночью неизвестные подожгли «ВАЗ-2107», который стоял напротив дома № 7/2 на улице Социалистической. Из-за ветра пламя перекинулось на соседнюю легковушку марки «Опель».Очевидцы ЧП вызвали пожарных. На место прибыли пять спасателей на одной автоцистерне. Специалистам удалось потушить пожар примерно за 15 минут.Задержали ли правоохранители поджигателей, пока не известно.