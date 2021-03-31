Две машины МВД сгорели напротив отдела полиции в Ростове

В центре Ростова сгорели два служебных автомобиля. Происшествие случилось на проспекте Буденновском, 46 в ночь на 2 апреля.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, машины были припаркованы напротив отдела полиции №4. В одной из них замкнуло электропроводку. У автомобиля загорелся капот. Вскоре пламя перекинулось на соседний транспорт. От высокой температуры в машинах вылетели стеклаОгонь тушили восемь спасателей на трех пожарных машинах. Удалось ли спасти транспорт, неизвестно. Как правило, автомобили сгорают в считанные минуты из-за легковоспламеняющихся материалов (резина, пластик, краска, бензин и тому подобное).- ЧП обошлось без пострадавших, - прокомментировали в ГУ МВД по Ростовской области.