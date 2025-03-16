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В Батайске горит камыш на большой территории

В Батайске в районе Соленого озера загорелся камыш. Возгорание произошло 16 марта около 11:00.

Местные жители заметили густой дым и вызвали спасателей. По информации донского ГУ МЧС, на место происшествия выехали семь пожарных на двух автоцистернах. Точная площадь возгорания пока не установлена.
Фото: Соцсети.
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