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В Новочеркасске иномарка после ДТП врезалась в дорожный столб

В Новочеркасске иномарка после ДТП врезалась в дорожный столб
В Ростовской области ВАЗ после столкновения с иномаркой врезался в дорожный знак. ДТП произошло в Новочеркасске 13 марта.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2101» на проспекте Баклановском на перекрестке не пропустил «Киа Рио», сообщает DonDay Новочеркасск. В результате произошло столкновение. Иномарка ударила «копейку» в бок, а затем вылетела на пешеходную аллею, где врезалась в дорожный знак.

Водители транспортных средств получили незначительные травмы и ушибы. Медицинскую помощь им оказали на месте происшествия. От госпитализации мужчины отказались.

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