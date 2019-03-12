В Новочеркасске иномарка после ДТП врезалась в дорожный столб



В Ростовской области ВАЗ после столкновения с иномаркой врезался в дорожный знак. ДТП произошло в Новочеркасске 13 марта.



По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2101» на проспекте Баклановском на перекрестке не пропустил «Киа Рио», сообщает DonDay Новочеркасск. В результате произошло столкновение. Иномарка ударила «копейку» в бок, а затем вылетела на пешеходную аллею, где врезалась в дорожный знак.



Водители транспортных средств получили незначительные травмы и ушибы. Медицинскую помощь им оказали на месте происшествия. От госпитализации мужчины отказались.