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В Ростове после пожара в квартире пенсионер попал в больницу с серьезным отравлением

В Ростове после пожара в квартире пенсионер попал в больницу с серьезным отравлением
В донской столице пенсионер попал в больницу после пожара в собственной квартире. Происшествие случилось поздней ночью 18 мая в одном из многоквартирных домов по улице Гагринской.

Жители девятиэтажки проснулись от сильного запаха дыма в подъезде. Выяснилось, что у соседа произошел пожар. Спасатели приехали на место, когда огнем было охвачено 20 квадратных метров - это площадь одной большой комнаты. Хозяин оказался внутри помещения и сильно надышался едким дымом. Пожарные вынесли его из дома и передали медикам.

В МЧС по Ростовской области сообщили, что с огнем в квартире пожилого ростовчанина боролись 32 человека. Самого 69-летнего владельца доставили с отравлением продуктами горения в больницу.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Что мог делать пенсионер в три часа ночи, когда произошел пожар, неизвестно.
Фото: mchs.gov.by
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