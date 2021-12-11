Три человека пострадали в ДТП с грузовиком на трассе в Ростовской области

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области три человека пострадали в ДТП с участием грузовика. Авария произошла около полуночи 12 декабря под Волгодонском.По предварительным данным, 56-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21099» ехал из Волгодонска в сторону Зимовников. На одном из перекрестков он выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил КамАЗ. В итоге огромная махина влетела в боковую часть легковушки, мгновенно превратив ее в бесформенный кусок металла.К сожалению, без пострадавших обойтись не удалось. В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП водитель и пассажиры отечественного авто, 17-летний парень и 19-летняя девушка, с различными травмами были доставлены в больницу.