Новый автобусный маршрут запустят в Ростове для улицы Страны Советов

Фото: Ростовский городской транспорт

В Ростове-на-Дону для улучшения транспортного обслуживания улицы Страны Советов будет запущен новый автобусный маршрут. Об этом сообщает ресурс «Ростовский городской транспорт».С началом лета в донской столице начнет свою работу автобусный маршрут № 28А Сельмаш – с/т «Виноградарь». Схема его движения полностью повторит маршрут автобуса № 28, но с одним изменением: вместо следования по Троллейбусной улице автобус будет двигаться по улице Страны Советов в сторону Сельмаша.Ввод в эксплуатацию этого маршрута значительно улучшит транспортную ситуацию, особенно для тех, кто проживает в районе Орской улицы.Информация о расписании движения нового автобусного маршрута пока отсутствует.