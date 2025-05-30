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Новый автобусный маршрут запустят в Ростове для улицы Страны Советов

Новый автобусный маршрут запустят в Ростове для улицы Страны Советов

В Ростове-на-Дону для улучшения транспортного обслуживания улицы Страны Советов будет запущен новый автобусный маршрут. Об этом сообщает ресурс «Ростовский городской транспорт».

С началом лета в донской столице начнет свою работу автобусный маршрут № 28А Сельмаш – с/т «Виноградарь». Схема его движения полностью повторит маршрут автобуса № 28, но с одним изменением: вместо следования по Троллейбусной улице автобус будет двигаться по улице Страны Советов в сторону Сельмаша.

Ввод в эксплуатацию этого маршрута значительно улучшит транспортную ситуацию, особенно для тех, кто проживает в районе Орской улицы.

Информация о расписании движения нового автобусного маршрута пока отсутствует.
Фото: Ростовский городской транспорт
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