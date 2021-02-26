Спортсмен из Ростова приехал на соревнования в Крым и ограбил прохожего

Спортсмен из Ростова-на-Дону ограбил в Алуште местного жителя. Информация появилась на сайте МВД по Республике Крым 1 марта.Известно, что 21-летний ростовчанин приехал в Крым на соревнования. Вечером он решил отдохнуть и пошел в клуб. Изрядно выпив, захотел освежиться и пройтись по набережной курорта. На своём пути молодой человек встретил случайного прохожего. Увидев, что поблизости никого нет, он отобрал у него телефон и сбежал.За необдуманный поступок спортсмену может грозить уголовная ответственность.