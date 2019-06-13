Следователи начали проверку по факту смерти женщины, выпавшей из окна 13-го этажа в Батайске



Следственный отдел по городу Батайску проводит проверку по факту гибели женщины, упавшей с высоты 13-го этажа. Труп обнаружили возле одной из многоэтажек на улице Крупской в ночь на 16 июня. На теле были травмы, характерные для падения с высоты.



Трагедия произошла на территории жилого комплекса «Встреча». От полученных повреждений женщина скончалась на месте. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать её смерть.



- Обстоятельства происшествия, а также причины и условия, способствовавшие случившемуся, устанавливаются, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.