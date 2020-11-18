Семье дончанки Карины Ищук, чей муж-летчик погиб в Армении, собрали деньги его сослуживцы
Сослуживцы погибшего в Армении майора Юрия Ищука собрали деньги для его семьи. Для них, а также родственников еще одного погибшего, Романа Федины, военнослужащие собрали в общей сложности 2,3 миллиона рублей, сообщает DonDay.ru.
Вероятно, часть денег пошла на оплату похорон и других нужд. Остальное семьи могут потратить на свое усмотрение, например, на оплату услуг или сохранить для покупки памятника.
Напомним, трагедия произошла ночью 9 ноября. В небе над Арменией в результате удара ракетного комплекса погибли члены экипажа вертолета Ми-24 - капитан корабля майор Юрий Ищук, а также его товарищ, 24-летний Роман Федина. После необходимых процедур тела погибших отдали родственникам: Федину - родным в Смоленск, а Ищука - супруге в Новочеркасск. Туда же из Костромы приехали и родственники майора.
Фото: Отпевание погибшего Юрия Ищука в Патриаршем Вознесенском соборе Новочеркасска.
Несмотря на то, что родина умершего военного находится за тысячу километров, хоронить героя решили в Новочеркасске. По словам сослуживцев, супруга офицера – уроженка столицы донского казачества, а родители погибшего летчика планируют переехать в Ростовскую область.
С будущей женой Кариной военнослужащий познакомился на работе. Девушка была командиром роты связи и радиотехнического обеспечения авиабазы ЮВО, а Юрий - летчиком Ми-8 авиабазы. В 2016 году молодые люди сыграли свадьбу. По долгу службы супруги поехали в Армению, где в ходе военных действий и погиб военный.
Юрий Ищук и Роман Федина посмертно были награждены медалями «За боевую службу» и орденом Мужества.