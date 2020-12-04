Пожар на рынке «Классик» локализован на трех боевых участках

Пожар на рынке «Классик» в Ростове локализован на трех из пяти боевых участков. На двух участках идет разведка. На место прибыл губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона заслушал доклады представителей МЧС.Напомним, пожар на рынке «Классик» начался рано утром 6 декабря. Огонь в считанные минуты охватил четыре тысячи квадратных метров. Более сотни спасателей работают по самому высокому, четвертому, рангу. Сведений о пострадавших нет. Предварительной причиной происшествия назвали неисправность электропроводки.Торговцы на протяжении нескольких часов отчаянно пытаются спасти товар. Каждый из них потерпел многомиллионные убытки.Проезжая часть по периметру рынка перекрыта. Водители стоят в заторах на проспектах Шолохова, Аксайском и улице Малое Зеленое Кольцо.