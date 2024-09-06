В Новочеркасске покончил с собой полицейский

Фото: Ростов ру.

В Новочеркасске Ростовской области сотрудник правоохранительных органов покончил с собой. Трагедия случилась утром 6 сентября.Согласно предварительной информации, тело правоохранителя было обнаружено в непосредственной близости от отделения полиции, где он нес службу. Обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.По данным Главного управления МВД по Ростовской области, погибший являлся сотрудником Отдела полиции № 2 МУ МВД России «Новочеркасское». Тело было найдено в его автомобиле.