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В Новочеркасске покончил с собой полицейский

В Новочеркасске покончил с собой полицейский
В Новочеркасске Ростовской области сотрудник правоохранительных органов покончил с собой. Трагедия случилась утром 6 сентября.

Согласно предварительной информации, тело правоохранителя было обнаружено в непосредственной близости от отделения полиции, где он нес службу. Обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.

По данным Главного управления МВД по Ростовской области, погибший являлся сотрудником Отдела полиции № 2 МУ МВД России «Новочеркасское». Тело было найдено в его автомобиле.
Фото: Ростов ру.
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