Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Подросток из Ростова забрался на вагон и погиб от удара током

Подросток из Ростова забрался на вагон и погиб от удара током
В Ростовской области на железнодорожной станции Гниловская погиб 15-летний подросток. Трагедия произошла 7 июля, сообщили в УТ МВД по СКФО.

По предварительным данным, юноша забрался на вагон поезда, где его ударило током от контактного провода. Мальчик скончался на месте.

В ведомстве предупредили, что подниматься на вагоны, опоры и конструкции контактной сети крайне опасно. Напряжение в проводах превышает 27 тысяч вольт. Даже при подъеме на вагон может возникнуть электрическая дуга, которая смертельно опасна для человека.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.