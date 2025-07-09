Подросток из Ростова забрался на вагон и погиб от удара током

Фото: Ростов ру

В Ростовской области на железнодорожной станции Гниловская погиб 15-летний подросток. Трагедия произошла 7 июля, сообщили в УТ МВД по СКФО.По предварительным данным, юноша забрался на вагон поезда, где его ударило током от контактного провода. Мальчик скончался на месте.В ведомстве предупредили, что подниматься на вагоны, опоры и конструкции контактной сети крайне опасно. Напряжение в проводах превышает 27 тысяч вольт. Даже при подъеме на вагон может возникнуть электрическая дуга, которая смертельно опасна для человека.