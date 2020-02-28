Под суд отправится житель Ростовской области, избивший подростка ради телефона



В Ростовской области будут судить молодого человека, напавшего на подростка. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Грабёж» и «Кража».



Случай произошёл в Каменске-Шахтинском в декабре 2019 года. На улице 23-летний парень подошёл к 14-летнему школьнику и попросил позвонить. Мальчик дал ему мобильный телефон. Подозреваемый несколько раз ударил подростка по лицу, после чего убежал вместе с телефоном.



- Обвиняемого задержали в тот же день, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области. - В ходе расследования было установлено, что он также причастен к краже автомобиля.



Ранее молодой человек несколько раз был судим за аналогичные преступления. Его заключили под стражу. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.