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Под Ростовом в столкновении двух иномарок пострадали папа с дочкой

Под Ростовом в столкновении двух иномарок пострадали папа с дочкой
В городе Батайске Ростовской области в столкновении двух иномарок пострадали папа с 10-летней дочкой. Авария случилась днем 7 июля на улице Максима Горького.

По предварительным данным, 26-летний парень на «Хонде Цивик» не уступил дорогу 31-летнему водителю «Мазды 3» и допустил с ним столкновение.

- В результате ДТП незначительные травмы получили пассажиры «Мазды» - 38-летний мужчина и 10-летняя девочка, - рассказали в донском главке.

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