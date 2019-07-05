Под Ростовом в столкновении двух иномарок пострадали папа с дочкой



В городе Батайске Ростовской области в столкновении двух иномарок пострадали папа с 10-летней дочкой. Авария случилась днем 7 июля на улице Максима Горького.



По предварительным данным, 26-летний парень на «Хонде Цивик» не уступил дорогу 31-летнему водителю «Мазды 3» и допустил с ним столкновение.



- В результате ДТП незначительные травмы получили пассажиры «Мазды» - 38-летний мужчина и 10-летняя девочка, - рассказали в донском главке.