Под Ростовом парень погиб, выпав из окна многоэтажки
В городе Батайске парень погиб, выпав из окна многоэтажного дома. Трагедия случилась на улице Максима Горького 28 марта. Об этом рассказали очевидцы.
По их словам, тело молодого человека обнаружили под окнами здания № 111 около 14:00. Ошарашенные прохожие тут же вызвали сотрудников «скорой». Прибывшие медработники констатировали смерть парня.
- На месте находятся следователи. Сколько лет погибшему, пока не известно, - рассказал житель Батайска.