Под Ростовом парень погиб, выпав из окна многоэтажки

Фото: Ростов.ру

В городе Батайске парень погиб, выпав из окна многоэтажного дома. Трагедия случилась на улице Максима Горького 28 марта. Об этом рассказали очевидцы.По их словам, тело молодого человека обнаружили под окнами здания № 111 около 14:00. Ошарашенные прохожие тут же вызвали сотрудников «скорой». Прибывшие медработники констатировали смерть парня.- На месте находятся следователи. Сколько лет погибшему, пока не известно, - рассказал житель Батайска.