Под Ростовом образовались огромные пробки из-за нескольких ДТП

фото: яндекс.карты

Под Ростовом образовались многокилометровые пробки из-за нескольких ДТП. По данным «Яндекс.Карт», на выезде из Батайска наблюдаются значительные заторы.Ситуация на улице Энгельса беспокоит: пробка достигает многокилометровой длины, и на картах иногда отображается уровень затора не просто в красном, а даже в темно-бордовом цвете. Проблемы также ощущаются на Южном железнодорожном мосту, что дополнительно усложняет движение на Западном шоссе.Водителям советуют рассмотреть возможность использования альтернативных маршрутов.