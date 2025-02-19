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Под Ростовом образовались огромные пробки из-за нескольких ДТП

Под Ростовом образовались огромные пробки из-за нескольких ДТП

Под Ростовом образовались многокилометровые пробки из-за нескольких ДТП. По данным «Яндекс.Карт», на выезде из Батайска наблюдаются значительные заторы.

Ситуация на улице Энгельса беспокоит: пробка достигает многокилометровой длины, и на картах иногда отображается уровень затора не просто в красном, а даже в темно-бордовом цвете. Проблемы также ощущаются на Южном железнодорожном мосту, что дополнительно усложняет движение на Западном шоссе.

Водителям советуют рассмотреть возможность использования альтернативных маршрутов.
фото: яндекс.карты
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