Под Ростовом на огромной площади горит склад стройматериалов: видео

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Под Ростовом произошел крупный пожар на складе. ЧП случилось в хуторе Ленинаван утром 2 ноября.Склад стройматериалов, расположенный на улице Мира, 41, загорелся около 9 часов. Пламя быстро распространялось, уничтожая все на своем пути. На место направили спасателей. К их приезду огонь охватил около 200 квадратных метров.Пожару присвоили высокий ранг, а для тушения пришлось направить подмогу. Всего с возгоранием боролись 28 человек на семи спецмашинах.Пожар удалось локализовать через час. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.