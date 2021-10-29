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Под Ростовом на огромной площади горит склад стройматериалов: видео

Под Ростовом на огромной площади горит склад стройматериалов: видео
Под Ростовом произошел крупный пожар на складе. ЧП случилось в хуторе Ленинаван утром 2 ноября.

Склад стройматериалов, расположенный на улице Мира, 41, загорелся около 9 часов. Пламя быстро распространялось, уничтожая все на своем пути. На место направили спасателей. К их приезду огонь охватил около 200 квадратных метров.


Пожару присвоили высокий ранг, а для тушения пришлось направить подмогу. Всего с возгоранием боролись 28 человек на семи спецмашинах.

Пожар удалось локализовать через час. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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