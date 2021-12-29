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Под Ростовом 23-летний парень попал в больницу, влетев на иномарке в отбойник

Под Ростовом 23-летний парень попал в больницу, влетев на иномарке в отбойник

Под Ростовом водитель «Шевроле» пострадал в аварии. ДТП случилось ночью 10 января в Аксайском районе.

Предварительно известно, что 18-летний парень за рулем «Хендай Акцента» не смог удержать автомобиль на безопасной дистанции и врезался в «Шевроле Авео». В результате столкновения «Шевроле» откинуло на отбойник.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в ДТП пострадал 23-летний водитель «Шевроле». Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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