Под Ростовом 23-летний парень попал в больницу, влетев на иномарке в отбойник

Фото: УГИБДД по Ростовской области

Под Ростовом водитель «Шевроле» пострадал в аварии. ДТП случилось ночью 10 января в Аксайском районе.Предварительно известно, что 18-летний парень за рулем «Хендай Акцента» не смог удержать автомобиль на безопасной дистанции и врезался в «Шевроле Авео». В результате столкновения «Шевроле» откинуло на отбойник.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в ДТП пострадал 23-летний водитель «Шевроле». Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.