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Под Оренбургом после ДТП скончался дальнобойщик из Ростовской области

Под Оренбургом после ДТП скончался дальнобойщик из Ростовской области
На трассе в Оренбургской области погиб дальнобойщик из Ростовской области. Авария случилась 3 декабря на 222-м километре автодороги Оренбург - Орск.

По предварительным данным, 63-летний мужчина из Ростовской области за рулем автомобиля «Скания» столкнулся с двумя иномарками, после чего вылетел в кювет. В результате аварии погибли водитель одной из иномарок, а также два его пассажира.

Как сообщает издание rusdtp.ru, дальнобойщик из донского региона вышел из кабины, а когда увидел количество трупов, упал. Прибывшие врачи не смогли его спасти. Предположительно, у дончанина не выдержало сердце от увиденных последствий ДТП.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах дела.

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