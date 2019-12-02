Под Оренбургом после ДТП скончался дальнобойщик из Ростовской области



На трассе в Оренбургской области погиб дальнобойщик из Ростовской области. Авария случилась 3 декабря на 222-м километре автодороги Оренбург - Орск.



По предварительным данным, 63-летний мужчина из Ростовской области за рулем автомобиля «Скания» столкнулся с двумя иномарками, после чего вылетел в кювет. В результате аварии погибли водитель одной из иномарок, а также два его пассажира.



Как сообщает издание rusdtp.ru, дальнобойщик из донского региона вышел из кабины, а когда увидел количество трупов, упал. Прибывшие врачи не смогли его спасти. Предположительно, у дончанина не выдержало сердце от увиденных последствий ДТП.



Правоохранители разбираются в обстоятельствах дела.