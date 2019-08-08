Под Воронежем водитель большегруза из Ростовской области столкнулся с иномарками: есть погибшие



Под Воронежем водитель большегруза из Ростовской области столкнулся с иномарками. Авария случилась на 691-м километре трассы М-4 «Дон» в Павловском районе 10 августа около 4 часов.



По предварительным данным, 26-летний водитель «Хендай» выехал на полосу встречного движения. Здесь машина столкнулась с автомобилем «Тойота». Спустя некоторое время после ДТП в столкнувшиеся иномарки влетел грузовик «МАН», за рулем которого находился 60-летний житель Ростовской области.



В результате аварии погиб водитель автомобиля «Хендай». Еще пять человек доставили в больницу.



– Пострадали пассажирки иномарки «Хендай» 33 и 34 лет. Госпитализировали 44-летнего водителя «Тойоты» и его пассажиров: 42-летнюю женщину и 9-летнюю девочку, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.