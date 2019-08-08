Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Под Воронежем водитель большегруза из Ростовской области столкнулся с иномарками: есть погибшие

Под Воронежем водитель большегруза из Ростовской области столкнулся с иномарками: есть погибшие
Под Воронежем водитель большегруза из Ростовской области столкнулся с иномарками. Авария случилась на 691-м километре трассы М-4 «Дон» в Павловском районе 10 августа около 4 часов.

По предварительным данным, 26-летний водитель «Хендай» выехал на полосу встречного движения. Здесь машина столкнулась с автомобилем «Тойота». Спустя некоторое время после ДТП в столкнувшиеся иномарки влетел грузовик «МАН», за рулем которого находился 60-летний житель Ростовской области.

В результате аварии погиб водитель автомобиля «Хендай». Еще пять человек доставили в больницу.

– Пострадали пассажирки иномарки «Хендай» 33 и 34 лет. Госпитализировали 44-летнего водителя «Тойоты» и его пассажиров: 42-летнюю женщину и 9-летнюю девочку, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.