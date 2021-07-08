На трассе Ростов - Волгодонск в ДТП иномарки с ВАЗом скончались два человека и пострадали два ребёнка

В Ростовской области в ДТП иномарки с ВАзом погибли два человека. Авария произошла вечером 9 июля.Происшествие случилось в Семикаракорском районе. По предварительным данным, 58-летний водитель «Хендай Акцент» двигался из Волгодонска в сторону Ростова. В то же время навстречу ему время из Ростова двигался 35-летний водитель на «ВАЗ-2115».На перекрёстке иномарка не уступила отечественному авто. В результате ДТП погибли водитель ВАЗа и пассажирка иномарки.- Пострадали в результате аварии пассажир «ВАЗ-2115» - девочка примерно 6 лет, водитель «Хендай Акцент» и его пассажирка - девочка 12 лет, - сообщают в УГИБДД по Ростовской области.На данный момент по факту происшествия проводится проверка.