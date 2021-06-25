На трассе Ростов-Таганрог столкнулись три иномарки: пострадал малыш
На трассе Ростов-Таганрог случилось массовое ДТП. Авария произошла в Мясниковском районе днем 28 июня.
По предварительной информации, в районе 8-го километра автодороги столкнулись «Ниссан Тиана», «Опель» и «Хендай Крета». Обстоятельства ДТП пока неизвестны.
- В результате аварии пострадал водитель «Ниссана» и 3-летний мальчик, сидевший сзади в специальном кресле, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Малышу удалось избежать серьезных травм.