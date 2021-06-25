Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На трассе Ростов-Таганрог столкнулись три иномарки: пострадал малыш

На трассе Ростов-Таганрог столкнулись три иномарки: пострадал малыш
На трассе Ростов-Таганрог случилось массовое ДТП. Авария произошла в Мясниковском районе днем 28 июня.

По предварительной информации, в районе 8-го километра автодороги столкнулись «Ниссан Тиана», «Опель» и «Хендай Крета». Обстоятельства ДТП пока неизвестны.

- В результате аварии пострадал водитель «Ниссана» и 3-летний мальчик, сидевший сзади в специальном кресле, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Малышу удалось избежать серьезных травм.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.