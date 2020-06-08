На трассе Ростов – Таганрог сгорел КамАЗ с полуприцепом
В Ростовской области на трассе сгорел грузовик с прицепом. ЧП произошло около 15 часов 10 июня.
По предварительным данным, во время движения произошло возгорание проводки между кабиной и кузовом. Так как люк был открыт, пламя перекинулось на кабину.
- В результате происшествия 57-летний водитель грузовика не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
После происшествия сотрудники ГИБДД на месте осуществляли отвод транспорта. Движение не перекрывалось.