На трассе Ростов - Таганрог из-за аварии с большегрузом образовался огромный затор

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Трасса Ростов - Таганрог буквально «встала» из-за случившегося ДТП. ЧП произошло 19 февраля в районе Вареновки.Огромный затор образовался из-за большегруза, водитель которого потерял управление и вылетел в кювет. Самостоятельно выбраться ему не удалось. В результате грузовик полностью перекрыл проезд по дороге. Пока спасатели доставали большегруз, на трассе выстроилась очередь из автомобилей. О пострадавших пока не сообщается.Сейчас автомобилисты движутся в заторе со скоростью максимум двадцать километров в час. Им лишь остается запастись терпением.