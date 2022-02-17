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На трассе Ростов - Таганрог из-за аварии с большегрузом образовался огромный затор

На трассе Ростов - Таганрог из-за аварии с большегрузом образовался огромный затор

Трасса Ростов - Таганрог буквально «встала» из-за случившегося ДТП. ЧП произошло 19 февраля в районе Вареновки.

Огромный затор образовался из-за большегруза, водитель которого потерял управление и вылетел в кювет. Самостоятельно выбраться ему не удалось. В результате грузовик полностью перекрыл проезд по дороге. Пока спасатели доставали большегруз, на трассе выстроилась очередь из автомобилей. О пострадавших пока не сообщается.

Сейчас автомобилисты движутся в заторе со скоростью максимум двадцать километров в час. Им лишь остается запастись терпением.
Фото: donday
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