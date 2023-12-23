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На трассе Ростов - Ставрополь четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

На трассе Ростов - Ставрополь четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
На трассе Ростов - Ставрополь в районе станицы Кагальницкой произошла жуткая авария. ДТП случилось 23 декабря в районе 7:00.

По данным УГИБДД по Ростовской области, 49-летний мужчина на автомобиле «Грейт Вол» не справился с управлением и врезался в микроавтобус 56-летнего водителя. В общественном транспорте было как минимум 15 пассажиров.

В результате аварии погибли оба водителя, а также 43-летний пассажир «Грейт Вол» и 67-летний пассажир микроавтобуса. Различные травмы получили и другие пассажиры.
Фото: УГИБДД по РО.
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