Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На трассе Ростов – Азов опрокинулся ЗИЛ, груженный щебнем

На трассе Ростов – Азов опрокинулся ЗИЛ, груженный щебнем
На трассе Ростов – Азов опрокинулся ЗИЛ, груженный щебнем. Кадрами с места происшествия поделились в социальных сетях.

ДТП произошло днем 26 февраля. Очевидцы сообщают, что грузовик проезжал рядом с селом Кулешовка. Водитель не справился с управлением, ЗИЛ занесло, и он опрокинулся. По дороге рассыпался щебень и разлилось топливо.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что никто не пострадал. Для устранения последствий ДТП на место приехали спасатели.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.