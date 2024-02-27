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На трассе Ростов – Азов опрокинулся ЗИЛ, груженный щебнем. Кадрами с места происшествия поделились в социальных сетях.ДТП произошло днем 26 февраля. Очевидцы сообщают, что грузовик проезжал рядом с селом Кулешовка. Водитель не справился с управлением, ЗИЛ занесло, и он опрокинулся. По дороге рассыпался щебень и разлилось топливо.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что никто не пострадал. Для устранения последствий ДТП на место приехали спасатели.