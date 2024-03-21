На трассе под Ростовом опрокинулся грузовик, груженный кошачьим наполнителем

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе под Ростовом опрокинулся грузовик, груженный наполнителем для кошачьего туалета. ДТП случилось днем 20 марта на Южном подъезде к городу.Предварительно, 34-летний мужчина за рулем «ДАФ» ехал на 5-м километре автодороги. Он не справился с управлением на пути, и многотонный транспорт занесло. В результате грузовик опрокинулся на бок. Кошачий наполнитель оказался на проезжей части.В УГИБДД по Ростовской области добавили, что транспорт получил механические повреждения. Движение было затруднено около 15 минут.