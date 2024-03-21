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На трассе под Ростовом опрокинулся грузовик, груженный кошачьим наполнителем

На трассе под Ростовом опрокинулся грузовик, груженный кошачьим наполнителем
На трассе под Ростовом опрокинулся грузовик, груженный наполнителем для кошачьего туалета. ДТП случилось днем 20 марта на Южном подъезде к городу.

Предварительно, 34-летний мужчина за рулем «ДАФ» ехал на 5-м километре автодороги. Он не справился с управлением на пути, и многотонный транспорт занесло. В результате грузовик опрокинулся на бок. Кошачий наполнитель оказался на проезжей части.

В УГИБДД по Ростовской области добавили, что транспорт получил механические повреждения. Движение было затруднено около 15 минут.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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