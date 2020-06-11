На трассе М-4 «Дон» в столкновении трех иномарок пострадали женщина и ребенок

В Ростовской области в столкновении трех иномарок пострадали школьник и 50-летняя женщина. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 14 июня в Красносулинском районе – на 797-м километре трассы М-4 «Дон».По предварительным данным, у 26-летнего парня на «БМВ М3» отказали тормоза. Подъезжая к месту проведения ремонтных работ, он попытался избежать столкновения с грузовиком, «взял» левее и столкнулся с «Тойотой Камри» и «Маздой 6».Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате случившегося травмы получили 50-летняя женщина и 12-летний мальчик, находившиеся в «Мазде».