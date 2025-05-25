Фото: Соцсети.

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП образовалась пробка. Инцидент случился 25 мая в Красносулинском районе.По словам очевидцев, фура врезалась в отбойники и вылетела на встречную полосу. Затем большегруз столкнулся с несколькими легковыми автомобилями. В результате одна из машин получила серьёзные повреждения и превратилась в груду металлолома.Движение на участке трассы затруднено в обоих направлениях.Информация о пострадавших уточняется.