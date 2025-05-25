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На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП образовалась пробка

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП образовалась пробка
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП образовалась пробка. Инцидент случился 25 мая в Красносулинском районе.

По словам очевидцев, фура врезалась в отбойники и вылетела на встречную полосу. Затем большегруз столкнулся с несколькими легковыми автомобилями. В результате одна из машин получила серьёзные повреждения и превратилась в груду металлолома.

Движение на участке трассы затруднено в обоих направлениях.

Информация о пострадавших уточняется.
Фото: Соцсети.
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