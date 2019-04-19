Автобус с пассажирами столкнулся с иномаркой в Ростове: один человек пострадал



В Ростове произошло ДТП с участием общественного транспорта. Авария случилась около половины одиннадцатого утра 23 апреля.



На перекрестке столкнулись автобус МАЗ, следовавший по маршруту «ГПЗ-10 – Центральный рынок», и «Хендай Элантра».

- В результате происшествия пострадал 22-летний водитель иномарки, он госпитализирован, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – По факту происшествия проводится проверка.



На момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров, никто из них, в том числе 53-летний водитель, не пострадал.

