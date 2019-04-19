Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Автобус с пассажирами столкнулся с иномаркой в Ростове: один человек пострадал

Автобус с пассажирами столкнулся с иномаркой в Ростове: один человек пострадал
В Ростове произошло ДТП с участием общественного транспорта. Авария случилась около половины одиннадцатого утра 23 апреля.

На перекрестке столкнулись автобус МАЗ, следовавший по маршруту «ГПЗ-10 – Центральный рынок», и «Хендай Элантра».
- В результате происшествия пострадал 22-летний водитель иномарки, он госпитализирован, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – По факту происшествия проводится проверка.

На момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров, никто из них, в том числе 53-летний водитель, не пострадал.
Автобус с пассажирами столкнулся с иномаркой в Ростове: один человек пострадал

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.