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На Северном в Ростове из-за двух ДТП улицы сковали пробки

На Северном в Ростове из-за двух ДТП улицы сковали пробки

В Ростове-на-Дону на Северном произошли два ДТП, из-за которых «стали» сразу несколько улиц. Аварии случились утром 11 января.

Первая произошла на кольцевом съезде, недалеко от пересечения проспектов Королева и Космонавтов. Второе столкновение случилось примерно спустя полтора километра, в районе моста через реку Темерник. В результате образовалась пробка длиной около трех километров. Средняя скорость в заторе не превышает десяти километров в час. Вырваться из «плена» автомобилисты смогут только после съезда на улицу Особенную.

Автовладельцам следует заблаговременно перестроить маршрут, чтобы избежать затора.
Фото: Яндекс Карты
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