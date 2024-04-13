Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На РИИЖТе в Ростове 55-летняя женщина пострадала в ДТП

На РИИЖТе в Ростове 55-летняя женщина пострадала в ДТП
В Ростове 13 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 55-летняя женщина. Авария случилась на пересечении дорог, где столкнулись автомобили «Рено Каптюр» под управлением женщины и «Митсубиси Лансер» под управлением молодого человека.

В результате столкновения французское авто перевернулось. Женщина-водитель получила травмы и была доставлена в больницу.

Управление ГИБДД по Ростовской области просит водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
Фото: Ростов ру.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.