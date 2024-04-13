На РИИЖТе в Ростове 55-летняя женщина пострадала в ДТП

Фото: Ростов ру.

В Ростове 13 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 55-летняя женщина. Авария случилась на пересечении дорог, где столкнулись автомобили «Рено Каптюр» под управлением женщины и «Митсубиси Лансер» под управлением молодого человека.В результате столкновения французское авто перевернулось. Женщина-водитель получила травмы и была доставлена в больницу.Управление ГИБДД по Ростовской области просит водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.