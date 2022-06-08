На Пушкинской в Ростове школьница пострадала в ДТП

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В центре Ростова-на-Дону 17-летняя школьница пострадала в аварии. ДТП произошло на улице Пушкинской днем 9 июня.Предварительно известно, что девушка ждала разрешающего сигнала светофора у «зебры» возле дома № 135/33. В это время на дорогу задним ходом выезжал 60-летний водитель грузовика «ГАЗ-2824НА». Он не заметил девушку и сбил ее.- В результате случившегося девушка пострадала. Ей стало плохо, и она самостоятельно обратилась в больницу за помощью.