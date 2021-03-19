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На Эльбрусе на высоте трех тысяч метров погиб турист из Таганрога

На Эльбрусе на высоте трех тысяч метров погиб турист из Таганрога
В расщелине водопада Азау на Эльбрусе погиб 38-летний турист из города Таганрога Ростовской области. Как сообщили в местном МЧС, трагедия произошла вечером 21 марта.

Таганрожец поднимался на гору вместе с другими туристами. На высоте порядка 3 500 метров мужчина перестал выходить на связь с группой. В тот же день на место прибыли поисково-спасательные отряды.

Более двух десятков спасателей продолжали поиски всю ночь, но тело пропавшего нашли только днем 22 марта. Его труп обнаружили на высоте 3 000 метров в расщелине водопада Азау на глубине 20 метров.

Тело передали следственно-оперативной группе правоохранителей. Когда труп доставят на родину, в Таганрог, пока не известно.

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