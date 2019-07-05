Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону водитель грузовика получил смертельный удар током, задев провода при погрузке асфальта

На Дону водитель грузовика получил смертельный удар током, задев провода при погрузке асфальта
Фото: Elektroas.ru
В Ростовской области водитель грузовика погиб в результате удара током. ЧП произошло в Миллерово 9 июля.

По предварительным данным, в ходе погрузки асфальтобетонного покрытия мужчина поднял самосвальный полуприцеп вверх, задев провода линии электропередачи.
- Водитель получил удар электротоком и скончался в машине скорой помощи, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

По факту происшествия начата проверка. Следователи выясняют все обстоятельства гибели мужчины.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.