На Дону водитель грузовика получил смертельный удар током, задев провода при погрузке асфальта
Фото: Elektroas.ru
В Ростовской области водитель грузовика погиб в результате удара током. ЧП произошло в Миллерово 9 июля.
По предварительным данным, в ходе погрузки асфальтобетонного покрытия мужчина поднял самосвальный полуприцеп вверх, задев провода линии электропередачи.
- Водитель получил удар электротоком и скончался в машине скорой помощи, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.
По факту происшествия начата проверка. Следователи выясняют все обстоятельства гибели мужчины.