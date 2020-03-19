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На Дону молодая девушка и ее 4-летний сын пострадали, перевернувшись в авто

На Дону молодая девушка и ее 4-летний сын пострадали, перевернувшись в авто
На Дону в аварии с «перевертышем» пострадала 25-летняя девушка и ее 4-летний сын. ДТП произошло около шести часов вечера 20 марта на трассе Мечетинская – хутор Чернышевка в Зерноградском районе.

По предварительным данным, за рулем «ВАЗ-2109» был 30-летний отец малыша и супруг девушки. Водитель превысил скорость, и автомобиль опрокинулся на повороте. В результате аварии мальчик и его мама получили травмы.

– По факту происшествия проводится проверка, – сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Водитель от медицинского освидетельствования отказался. Известно, что мужчину уже привлекали к ответственности за вождение в состоянии опьянения. На этот раз ему грозит срок по уголовной статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».

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