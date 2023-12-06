Мужчина ограбил продуктовый магазин в Сальске

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В Сальске 5 декабря ограбили магазин продуктов. Преступление попало на камеру видеонаблюдения.Мужчина в синей кофте вломился в торговую точку на Станиславского, 95 около 14:00. Он достал из пакета неизвестный предмет и начал угрожать им продавщице.Преступник оттолкнул девушку от кассы и забрал оттуда все деньги. Продавщица не растерялась. Она побежала звать на помощь. Когда мужчина покидал магазин, за ним по дороге разлетались денежные купюры.Сколько было похищено, неизвестно.В ГУ МВД по Ростовской области не предоставили оперативный комментарий.