Мужчина ограбил продуктовый магазин в Сальске
В Сальске 5 декабря ограбили магазин продуктов. Преступление попало на камеру видеонаблюдения.
Мужчина в синей кофте вломился в торговую точку на Станиславского, 95 около 14:00. Он достал из пакета неизвестный предмет и начал угрожать им продавщице.
Преступник оттолкнул девушку от кассы и забрал оттуда все деньги. Продавщица не растерялась. Она побежала звать на помощь. Когда мужчина покидал магазин, за ним по дороге разлетались денежные купюры.
Сколько было похищено, неизвестно.
В ГУ МВД по Ростовской области не предоставили оперативный комментарий.