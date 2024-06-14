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В больнице скончался мужчина, которого сбила машина в Новошахтинске

В больнице скончался мужчина, которого сбила машина в Новошахтинске
В ГБСМП города Шахты скончался мужчина, которого госпитализировали после аварии в Новошахтинске. Об этом сообщает портал DonDay.

ДТП случилось в ночь на 14 июня на улице Ленинградской. Мужчина сбила машина. Водитель скрылся с места происшествия. Автомобилиста разыскивает полиция.

Пострадавший был экстренно госпитализирован в шахтинскую больницу с тяжёлой черепно-мозговой травмой. К сожалению, спасти его не удалось, и он скончался. Его личность до сих пор не установлена, а родственники не объявились.

Если вы стали свидетелем ДТП, то сообщите по номеру 102 или 8 (86369) 5-04-77.
Фото: Ростов ру
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