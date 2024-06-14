В Новошахтинске водитель легковушки сбил мужчину и скрылся с места ДТП

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области мужчина попал под колеса легковушки. ДТП случилось поздно вечером 13 июня.Около 23:00 житель города Новошахтинска шел по улице Ленинградской. В районе дома № 96 неизвестный за рулем «Рено Логана» сбил пешехода. Водитель не стал останавливаться и пытаться помочь пострадавшему. Он поехал дальше, оставив место происшествия.Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, мужчину с травмами доставили в ЦГБ Шахт.Водителя авто разыскивают. Если вам известно что-либо о происшествии или есть информация о неизвестном, сообщите об этом в полицию по телефонам: 102, 8 (86369) 2-16-37, 8 (86369) 5-05-14, 8 (86369) 5-04-77.