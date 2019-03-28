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Микроавтобус с пассажирами врезался в иномарку под Ростовом

Микроавтобус с пассажирами врезался в иномарку под Ростовом
Серьезная авария произошла на трассе М-4 «Дон» под Ростовом. ДТП случилось около восьми часов вечера 1 апреля.

По предварительным данным, микроавтобус «Мерседес» с 14 пассажирами на большой скорости врезался во внезапно выехавший перед ним с обочины «Шевроле Круз». Микроавтобус протащил легковушку до левой обочины, сообщает DonDay Новочеркасск.

В результате аварии серьезные травмы получили водитель и пассажир «Шевроле». На «скорой» их доставили в больницу. Кроме того, травмы и ушибы получили не менее 10 пассажиров микроавтобуса. Однако все они отказались от госпитализации, медицинскую помощь им оказали на месте.

Известно, что автобус был заказным и следовал из Армении в Москву.
Микроавтобус с пассажирами врезался в иномарку под РостовомМикроавтобус с пассажирами врезался в иномарку под РостовомМикроавтобус с пассажирами врезался в иномарку под РостовомМикроавтобус с пассажирами врезался в иномарку под РостовомМикроавтобус с пассажирами врезался в иномарку под РостовомМикроавтобус с пассажирами врезался в иномарку под РостовомМикроавтобус с пассажирами врезался в иномарку под РостовомМикроавтобус с пассажирами врезался в иномарку под РостовомМикроавтобус с пассажирами врезался в иномарку под Ростовом

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