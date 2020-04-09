Крупное возгорание камыша тушат рядом с ботаническим садом в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону спасатели тушат крупное возгорание камыша в районе Ботанического сада.
Пожар начался около 19 часов на улице Маркова. Огонь распространился на площадь 250 квадратных метров.
- На месте происшествия работают четыре единицы техники и 16 спасателей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.
В спасательном ведомстве добавили, что на данный момент угрозы распространения огня нет.
Добавим, что дым от пожара виден за несколько километров от очага возгорания.