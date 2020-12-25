Из-за подозрительного пакета остановили «Ласточку» Ростов - Краснодар
Из-за бесхозного пакета остановили движение ласточки Ростов - Краснодар. Инцидент случился днем 28 декабря.
- Подозрительный предмет обнаружили на железнодорожном мосту между станциями Староминская-Тимашевская и Орловская-Кубанская, - сообщили в пресс-службе СКЖД.
Из-за бесхозного пакета остановили поезд и оцепили территорию. На место вызвали оперативные службы. Почти четыре часа пассажиры дожидались продолжения пути.
Что находилось в пакете, из-за которого возникло столько сложностей, пока не известно.