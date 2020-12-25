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Из-за подозрительного пакета остановили «Ласточку» Ростов - Краснодар

Из-за подозрительного пакета остановили «Ласточку» Ростов - Краснодар
Из-за бесхозного пакета остановили движение ласточки Ростов - Краснодар. Инцидент случился днем 28 декабря.

- Подозрительный предмет обнаружили на железнодорожном мосту между станциями Староминская-Тимашевская и Орловская-Кубанская, - сообщили в пресс-службе СКЖД.

Из-за бесхозного пакета остановили поезд и оцепили территорию. На место вызвали оперативные службы. Почти четыре часа пассажиры дожидались продолжения пути.

Что находилось в пакете, из-за которого возникло столько сложностей, пока не известно.

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