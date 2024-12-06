Четырехквартирный дом сгорел дотла в Красносулинском районе
В Красносулинском районе сгорел четырехквартирный дом. ЧП произошло 5 декабря около 15:00 в поселке Первомайском.
По предварительной информации, в одном из домов на улице Волгоградской произошел пожар. Причиной возгорания стала печь, которую затопили.
Шесть человек, проживающих в доме, не сразу заметили пожар. Однако когда огонь начал распространяться, они смогли вовремя покинуть здание.
На видео видно, что огонь охватил весь дом. Сгорели стены, мебель и крыша. К счастью, никто не пострадал.